البيت الأبيض: لا علاقة للولايات المتحدة بالأحداث فى كازاخستان

نفى البيت الأبيض، اليوم السبت، أن تكون الولايات المتحدة على أي صلة بالتطورات الأخيرة في كازاخستان التي تشهد أزمة وموجة احتجاجات واسعة في البلاد منذ 2 يناير الجاري.

وقال مسئول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لا علاقة لنا بتطورات الأحداث هناك. هذا السؤال ليس للولايات المتحدة".

كما أضاف المتحدث أن الأسئلة حول التأثير المحتمل للأحداث في كازاخستان على الأوضاع حول أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأمريكية "يجب توجيهها إلى الكرملين".

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

اشتباكات دامية

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

ومساء اليوم السبت، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن أملها في استقرار كازاخستان، مؤكدة دعم جهود نور سلطان في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

التطورات الأخيرة في كازاخستان

وأكدت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تتابع من كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل".

كما شددت الوزارة على دعم "دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".