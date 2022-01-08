الجيش اللبنانى: ضبط 3 أشخاص بالبقاع للاشتباه بتورطهم فى تهريب شحنة كبتاجون للأردن

أعلن الجيش اللبناني ضبط 3 أشخاص بالبقاع شمالي لبنان للاشتباه بتورطهم في عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاجون التي ضبطت في المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكد الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر بالبقاع ألقت القبض على 3 مواطنين للاشتباه بتورطهم في عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاجون بالأردن قبل مدة، وقيام أحدهم الذي يعمل كمخلص جمركي على تخليص أوراق الشحنة المذكورة.



وأضاف أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.