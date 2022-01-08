الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 إصابة بكورونا فى غينيا ومالاوى والسنغال قبل مباراتها فى كأس إفريقيا

كورونا في غينيا
كورونا في غينيا

تزايدت الإصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخبات غينيا ومالاوي والسنغال قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام غدًا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.
وبحسب الاتحاد الغيني لكرة القدم، يخوض المنتخب الغيني المنافسة بقائمة من 20 لاعبًا فقط، حيث ظهرت 8 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، حيث سيغيب ستة لاعبين عن مباراة غينيا ومالاوي يوم 10 يناير في بافوسام، بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين الستة أصيب عضوان آخران من الوفد الغيني بفيروس كورونا.
كما يتضرر منتخب مالاوي هو الآخر من إصابات كورونا، وسيفتقدون خدمات اثنين من اللاعبين الرئيسيين، حيث أكدت مالاوي أن لاعب الوسط تشارلز بيترو والمدافع مارك فوديا لن يكونا متاحين للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية للفريق ضد غينيا بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا.
وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن هناك تقارير سنغالية تشير إلى وجود 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف منتخب السنغال اليوم.
وأوضحت أن تلك الإصابات تنتمي إلى حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي وقلب الدفاع خاليدو كوليبالي إلى جانب المهاجم فامارا ديديو.
وكان معروفًا بالفعل قبل يومين أن هناك 9 حالات كورونا في معسكر السنغال، يُعتقد أنها لثلاثة لاعبين وستة أعضاء في الطاقم.
وأوضح الاتحاد السنغالي لكرة القدم آنذاك أن المصابين هم باب سار ونامباليز ميندي ومامي ثيام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

«خدمات شاملة».. مستفيدون من خدمات الكهرباء ضمن «حياة كريمة»: «حالنا اتغير»

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد صلاح الأكثر حظًا.. ماذا يكشف طالع أبراج المحترفين قبل أمم أفريقيا؟

اعترافات حاتم ذو الفقار: أدمنت الحشيش.. وتعاطيت الهيروين

طائرة دون طيار تنقذ عجوز بريطاني من الموت متجمدا في الأدغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل