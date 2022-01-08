13 إصابة بكورونا فى غينيا ومالاوى والسنغال قبل مباراتها فى كأس إفريقيا

تزايدت الإصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخبات غينيا ومالاوي والسنغال قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام غدًا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وبحسب الاتحاد الغيني لكرة القدم، يخوض المنتخب الغيني المنافسة بقائمة من 20 لاعبًا فقط، حيث ظهرت 8 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، حيث سيغيب ستة لاعبين عن مباراة غينيا ومالاوي يوم 10 يناير في بافوسام، بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين الستة أصيب عضوان آخران من الوفد الغيني بفيروس كورونا.

كما يتضرر منتخب مالاوي هو الآخر من إصابات كورونا، وسيفتقدون خدمات اثنين من اللاعبين الرئيسيين، حيث أكدت مالاوي أن لاعب الوسط تشارلز بيترو والمدافع مارك فوديا لن يكونا متاحين للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية للفريق ضد غينيا بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن هناك تقارير سنغالية تشير إلى وجود 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف منتخب السنغال اليوم.

وأوضحت أن تلك الإصابات تنتمي إلى حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي وقلب الدفاع خاليدو كوليبالي إلى جانب المهاجم فامارا ديديو.

وكان معروفًا بالفعل قبل يومين أن هناك 9 حالات كورونا في معسكر السنغال، يُعتقد أنها لثلاثة لاعبين وستة أعضاء في الطاقم.

وأوضح الاتحاد السنغالي لكرة القدم آنذاك أن المصابين هم باب سار ونامباليز ميندي ومامي ثيام.