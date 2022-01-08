«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اليوم السبت، صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين إلى المعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى 10 أغسطس 2021، يوم الأربعاء القادم الموافق 12 يناير الجاري، على أن يتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقال الشوربجي في وقت سابق، إن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو 2022 ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا.

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات الصحفية القومية.

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.