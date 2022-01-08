تعذيب مريض داخل الرعاية المركزة بمركز طبى فى الطالبية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد الأشخاص أرسل فيديو إلينا لمريض داخل غرفة العناية المركزة ويتم ضربه من جانب أحد المتواجدين في مركز طبي.

وناشد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، النائب العام المستشار حماده الصاوي، التحقيق في جريمة تعرض مريض للضرب المبرح في مركز طبي خاص في الطالبية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث في الفيديو جريمة تم ارتكابها في ذلك المركز الطبي الذي تم تصويره في منطقة الطالبية في الهرم.