السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الإماراتية تعلن انطلاق مناورات «درع الإمارات المشترك 50»

درع الإمارات المشترك
درع الإمارات المشترك 50

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك 50 " في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وتستمر حتى 14 يناير الجاري، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.
كما يأتي تنظيم التمرين -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات برًا وبحرًا وجوًا من أي أخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات.
وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة "إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".
وأضاف "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عامًا في أوقات السلم والحرب، ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصر تعزي باكستان في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت شمال البلاد

«الإسكوا»: توقعات بارتفاع طفيف فى سعر برميل النفط خلال 2022 و2023

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

مسئول بالجيش الليبي يكشف تفاصيل لقاء «الناظوري» و«الحداد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل