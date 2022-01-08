محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم ترك السيارات بالجزر الوسطى للطرق (صور)

نفذت إدارة الساحات والمواقف اليوم، حملة لرصد التعديات على الطريق العام بشارع اللبيني هرم والمريوطية وشارع المنشية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الأحياء والمراكز والمدن، وتحت إشراف ومتابعة من تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.

تم خلال الحملة رصد مخالفات عدد كبير من المركبات والمعدات الثقيلة لمنع الوقوف بشكل مخالف بالشوارع الرئيسية والفرعية في الأماكن غير الصحيحة للانتظار، حفاظًا على تحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين وتحصيل الرسوم المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.