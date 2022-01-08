النيابة تواجه ربة منزل وزوجها فى قتل والدتها بمنشأة ناصر

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، تحقيقات في العثور علي جثة مسنة بمكان مهجور، ووجهت النيابة لربة منزل وزوجها تهمة قتل والدتها وأنها ألقت جثة والدتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمة عزمت على قتل والدتها ولم ترحمها، حيث خنقتها وسكبت مادة حارقة على وجهها، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة مسنة ملقاة بمنطقة مهجورة في منشأة ناصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة بأحد المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة فى حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة.