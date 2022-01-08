السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى الإصابات بكورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

شهد عدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1392 إصابة، و25 وفاة، و1447 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و77 ألفا و432 حالة، والوفيات إلى 12 ألفا و856 حالة، والشفاء إلى مليون و38 ألفا و565 حالة.
وأشارت الوزارة، إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و448 ألفا و564 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و47 ألفا و488 شخصا.
وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 2820 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و313 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و920 حالة، والوفيات إلى 2471 حالة، والشفاء إلى 413 ألفا و309 حالات بنسبة 96%.
وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 997121 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14904 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 950409 حالات.
وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 221 ألفا و472، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و330 حالة.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها مساء السبت، أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1069 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات وتعافي 51 مصابا بعد إجراء 5121 فحصا وأن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد. في موريتانيا بلغ 48 ألفا و105 مصابين منذ أول ظهور للفيروس في البلاد في مارس 2020 ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد في 48105، ووصل إجمالي حالات الشفاء 39643، ووصل إجمالي حالات الوفاة 885.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

لشهر يناير.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

«رحلة العائلة المقدسة».. معرض أثري مؤقت بمتحف شرم الشيخ

تجديد حبس المتهمين بإصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة السلام

بعد انضباط المواعيد.. تعرف على مواعيد القطارات خط «أسوان - القاهرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل