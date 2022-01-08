السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تبحث مع البرلمان الأوروبى تعزيز التعاون الأمنى

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني، خلال لقائه ديفيد ماك أليستر رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التعاون القائم بين الجانبين خاصة في المجال الأمني.
واستعرض رئيس الأمن العام البحريني -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم السبت، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار، بجانب البرامج الرامية إلى تطوير وتحديث مجالات العمل الأمني والسلامة العامة والمهام التي تقوم بها شرطة خدمة المجتمع في سبيل تعزيز الشراكة المجتمعية والمحافظة على أمن المجتمع، والتي كان لها دور بارز خلال جائحة كورونا وساهمت في التصدي لها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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