السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالشرقية

انفجار أنبوبة
انفجار أنبوبة

أصيب 5 أشخاص باختناقات وحروق متنوعة بالجسد، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية شبرا العنب بدائرة المركز. 

انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بقرية شبرا العنب بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات وحروق متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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وائل لطفي

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