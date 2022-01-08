السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا تسجل حالتين إصابة بأوميكرون وجاكرتا 21 حالة

كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، أنها سجلت حالتين إصابة بمتغير فيروس كورونا "أوميكرون"، وكلاهما حالات واردة من الخارج.

أوضحت وكالة أنباء أرمن برس المحلية أن الحالات خضعت لفحص وبائي عند وصولهم إلى أرمينيا حيث تم فحص عينات من الغشاء المخاطي للأنف، ونتيجة لذلك تم اكتشاف متغير أوميكرون.

وبالنظر إلى الوضع الوبائي، حثت وزارة الصحة على الاستمرار في اتباع قواعد مكافحة الوباء، والحصول على التطعيم، حيث إنه هو الإجراء الوقائي الأكثر فاعلية ضد كورونا ومتغيراته.

في السياق، سجلت العاصمة الأندونيسية جاكرتا، 21 حالة إصابة بأميكرون؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في العاصمة إلى 271 شخصًا من 252 في اليوم السابق.

ودعت هيئة الصحة في جاكرتا، الجمهور إلى التحلي بالحذر من إمكانية انتقاله بعد زيادة عدد الإصابات.

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