القبض على عامل بمعهد دينى تحرش بطفلة خلال امتحانات نصف العام

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية، القبض على عامل بمعهد كفر العرب الابتدائي الأزهري بعد بلاغ ربة منزل اتهمته بالتحرش بنجلتها جنسيًا وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بحضور سيدة، مقيمة قرية كفر العرب دائرة المركز تتهم عاملًا بمعهد كفر العرب الابتدائي الأزهري بالتحرش بنجلتها.

وقالت "فيفي.م.ي"، 48 عامًا، إن نجلتها البالغة من العمر 9 أعوام والمقيدة بالصف الرابع الابتدائي وتدعي"ريحان" أنبأتها بقيام "رفيق.ا.غ" 58 عامًا، عامل بالمعهد بالتحرش بها بملامسة مواطن عفتها واحتضانها وتقبيلها أثناء تواجدها بالمعهد لأداء امتحان اللغة الإنجليزية والرياضيات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب حمدي طلبة، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكابه للواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.