لوح خشبي يقتل مسنًا حاول السيطرة على رأس ماشية بالوادى الجديد

لقي مسن مصرعه، مساء اليوم السبت، في أرض زراعية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة "صالح حنفي حسن على"، 61 عامًا، بقرية الراشدة بمركز الداخلة، في أرض زراعية، عقب اختراق واصطدام لوح خشبي بصدره خلال محاولته السيطرة على أحد رءوس الماشية المربوطة بلوح خشبي بأرض زراعية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام بمدينة "موط"، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.