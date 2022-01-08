«رحلة العائلة المقدسة».. معرض أثري مؤقت بمتحف شرم الشيخ

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إقامة معرضًا أثرياً مؤقتًا بمتحف شرم الشيخ تحت عنوان ”رحلة العائلة المقدسة“، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ يناير، لمدة ستة أشهر، ويتزامن المعرض مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض الذي سيتم إقامته بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، يضم ٣ مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي بمصر القديمة، و ٩ أيقونات نادرة تعرض لأول مرة؛ والتي تم اختيارها من عدد من الكنائس المصرية وهي كنائس كل من أبي سرجة، والمعلقة، والشهيد مرقوريوس أبو سيفين، والدمشيرية، والقديس مارمينا، والملاك ميخائيل، لافتا إلى أن هذه الأيقونات والمخطوطات تبرز مسار العائلة المقدسة والتي من ضمنها أرض سيناء.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف أنه طوال فترة إقامة المعرض سيقوم المتحف بتنظيم عددا من المحاضرات العلمية والتعليمية عن تاريخ الفن القبطي بالإضافة إلى ورش عمل لتعلم كيفية عمل الأيقونات، موضحا أنه في نهاية المعرض سيتم الاحتفال بدخول العائلة المقدسة إلى مصر والذي سوف يوافق 1 يونيو 2022.

وتم افتتاح متحف شرم الشيخ فى عام 2020 ، ويقع المتحف على مساحة ١٩١ ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات، ويعرض المتحف تمثال من الخشب لقطة عليها زخارف بالمداد الأسود ،كما يعرض قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون تمثل الملك يعتلي فهد من الخشب المغطى باللون الأسود. ويعتبر الفهد وسيلة يعبر بها الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود حيث كان الفهد الأسود رمزاً للعالم الآخر و سماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.