«ذكر الله يجمعنا».. الحبيب الجفري وجابر بغدادي يشاركان في أمسية دينية

نظم الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله بميدان الامام الحسين، أمسية دينية بحضور الداعية الحبيب على الجفري رئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية والداعية جابر بغدادي رئيس مؤسسة القبة الخضراء للأعمال الخيرية ووكيل الطريقة الجودية الخلوتية، وذلك بالربع الثقافي بميدان الإمام الحسين، حيث شهدت الأمسية تفاعل كبير من أتباع ومريدي الطرق الصوفية الذين شاركوا في الفعالية.

ونظمت الأمسية الدينية، تحت عنوان «ذكر الله يجمعنا» بحضور عدد من الدعاة والعلماء الشباب التابعين لكل من الطريقة الجودية وعدد آخر من الطرق الصوفية، وبعض الباحثين التابعين لمؤسسة روضة النعيم للعلوم والدراسات الإسلامية.

وقال الحبيب على الجفري خلال الأمسية الدينية، إن الحب هو الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة، ولا يمكن أن يكون شيء سوى الحب، فالإسلام هو دين الحب والآدب والأخلاق، وذكر الله من الأمور التي تجمع المسلمين في المشارق والمغارب، ولذلك وجب علينا ذكر الله دائما وأبداً حيث أن الذكر يحي القلوب الميتة.

وأضاف «الجفري» أن المحبة لها بصر ولسان وسمع وعلى المحبين أن يعرفوا ويعلموا أن المولى سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم كلما ازدادوا فيه حباً، ولسان حال المحبة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على المريدين والمحبين لآل بيت النبي المصطفى أن يعلموا ذلك جيداً.

وأوضح «الجفري» أن محبة المولى سبحانه وتعالى لا تعرف سوى بمعرفة محبة الرسول الآمين صلى الله عليه وسلم.

وفي السياق، قال الداعية الإسلامي جابر بغدادي خلال الأمسية إن ذكر الله من الأمور التي تجمع المحبين والهائمين في ملكوت المولى سبحانه وتعالى، والوقوف على أعتاب المولى سبحانه وتعالى لن تكون إلا بالإخلاص في المحبة والفناء في فيها، وطالما سمعنا أن محبة الأولياء والصالحين تعتبر بدعة وضلالة وهذا غير صحيح بالمرة لأن المولى سبحانه وتعالى أمد أوليائه بالكثير من الكرامات والفتوحات.