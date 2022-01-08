السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائرى

وزير النقل خلال جولته
وزير النقل خلال جولته بالطريق الدائري

صدّق الفريق كامل الوزير وزير النقل، السبت، على قرار إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد للواء كامل الوزير، وزير النقل خلال جولته الموسعة لتفقد عدد من مشروعات إنشاء الطرق والكباري بعدد من المحافظات.

وأكد وزير النقل أن إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، وذلك فى إطار خطة وزارة النقل الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الكباري والمحاور الرئيسية التى تربط بين المحافظات بما يحقق التوسعة فى المحاور والانسيابية  فى حركة السيارات ومنع الازدحام.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير النقل على قرار إنشاء ٢ كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، مؤكدًا أن هذا القرار يضاف لسلسلة من مشروعات الطرق التى قامت وزارة النقل بتنفيذها فى مدينة بورسعيد، والتى تشمل المحاور والكباري التى تربط بورسعيد بالمحافظات، وأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل مدينة بورسعيد، لافتًا إلى أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل،  تماشيًا مع أعمال التنمية والتطوير على الأصعدة كافة.

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