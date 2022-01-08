السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الاتجاهات الحديثة وسلامة الغذاء».. برنامج تدريبي للعاملين بـ«البحوث الزراعية» يبدأ 9 ينلير

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ينظم معمل تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالجيزة، برنامجًا تدريبىًا بعنوان "الاتجاهات الحديثة ودورها فى تنمية الصناعات الغذائية وعلاقتها بسلامة الغذاء".

ويقام البرنامج التدريبي خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري، بقاعة الاجتماعات في معهد البساتين بالمحطة تحت رعاية وإشراف الدكتور شاكر عرفات  مدير المعهد والدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

ويتضمن البرنامج التدريبى العديدة من الموضوعات الهامة فى مجال سلامة الغذاء مثل “المواد المضافة للأغذية وعلاقتها بسلامة الغذاء - تشعيع الأغذية وعلاقته بسلامة الغذاء - عوامل سلامة الغذاء التي تحدد فترة صلاحية المنتج - الممارسات الصحية السليمة لضمان سلامة الغذاء، وضوابط إختيار وتداول المواد الخام المستخدمة في صناعة الغذاء - تأثير عمليات التصنيع علي جودة وسلامة المنتج الغذائى، والأغذية المحورة جينيا و الظروف المثلي لحفظ الأغذية - الإستفادة من مخلفات الغذاء لتقليل التلوث البيئي - الانشطة الداعمة للصحة من اللبن الخض”. 

وكانت الأقسام البحثية التي تعمل فى مجال التصنيع الغذائي موزعة فى مركز البحوث الزراعية تحت معهدين بحثيين هما معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث البساتين ولذلك فقد كان من الضروري تجميع هذه الأقسام فى معهد واحد للمساعدة على تكامل العمل البحثي فى هذا المجال مع استحداث أقسام أخرى لتغطية جميع مجالات التصنيع الغذائي كما يضم المعهد الإدارة المركزية للصناعات الغذائية وهي تتكون من عدة مصانع بحثية تطبق نتائج البحوث وهي تعمل علي نطاق نصف تجاري

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد تكنولوجيا الأغذية بتنظيم البرامج التدريبية في مجال الصناعات الغذائية.

الزراعة تنظم برنامج تدريبي حول الاتجاهات الحديثة تنمية الصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

محافظ بورسعيد يحذر من الشبورة: قد تصل حد الضباب

«بُوك هيروين».. ضبط أكبر تاجرة مخدرات بعد خروجها من عزاء زوجها بالغربية

النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية

«شئون البيئة»: تسليم 500 شجرة مثمرة للمنوفية وتنفيذ ندوة توعية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل