«الاتجاهات الحديثة وسلامة الغذاء».. برنامج تدريبي للعاملين بـ«البحوث الزراعية» يبدأ 9 ينلير

ينظم معمل تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالجيزة، برنامجًا تدريبىًا بعنوان "الاتجاهات الحديثة ودورها فى تنمية الصناعات الغذائية وعلاقتها بسلامة الغذاء".

ويقام البرنامج التدريبي خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير الجاري، بقاعة الاجتماعات في معهد البساتين بالمحطة تحت رعاية وإشراف الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

ويتضمن البرنامج التدريبى العديدة من الموضوعات الهامة فى مجال سلامة الغذاء مثل “المواد المضافة للأغذية وعلاقتها بسلامة الغذاء - تشعيع الأغذية وعلاقته بسلامة الغذاء - عوامل سلامة الغذاء التي تحدد فترة صلاحية المنتج - الممارسات الصحية السليمة لضمان سلامة الغذاء، وضوابط إختيار وتداول المواد الخام المستخدمة في صناعة الغذاء - تأثير عمليات التصنيع علي جودة وسلامة المنتج الغذائى، والأغذية المحورة جينيا و الظروف المثلي لحفظ الأغذية - الإستفادة من مخلفات الغذاء لتقليل التلوث البيئي - الانشطة الداعمة للصحة من اللبن الخض”.

وكانت الأقسام البحثية التي تعمل فى مجال التصنيع الغذائي موزعة فى مركز البحوث الزراعية تحت معهدين بحثيين هما معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث البساتين ولذلك فقد كان من الضروري تجميع هذه الأقسام فى معهد واحد للمساعدة على تكامل العمل البحثي فى هذا المجال مع استحداث أقسام أخرى لتغطية جميع مجالات التصنيع الغذائي كما يضم المعهد الإدارة المركزية للصناعات الغذائية وهي تتكون من عدة مصانع بحثية تطبق نتائج البحوث وهي تعمل علي نطاق نصف تجاري

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد تكنولوجيا الأغذية بتنظيم البرامج التدريبية في مجال الصناعات الغذائية.