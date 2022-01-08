ضبط 7.6 طن مخدرات وقضايا تهرب ضريبى وغسل أموال بـ2.5 مليار جنيه

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أوكار المخدرات، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة، القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة، على عملائهم لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1231 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1386 متهمًا، وبحوزتهم: "كمية من مخدر البانجو، وزنت 7442?361 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 270?841 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 24?68 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 15?783 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس (الشابو)، وزنت 3?628 كيلو جرامًا".

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الأفيون، وزنت 1312 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر، وزنت 33 جرامًا، 8?732 آلاف قرص مؤثر على الصحة النفسية، 890 قرص ترامادول مخدر، 24 قرص كبتاجون، وضبط قضيتين غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 310 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 65 مليون جنيه.

وفي مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة: تم ضبط 362 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن "أسيوط، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، السويس، المنيا، القليوبية، البحر الأحمر، بورسعيد، الشرقية، جنوب سيناء، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية، الأقصر، قنا، مطروح، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم"، وبحوزتهم 130 قطعة سلاح نارى، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتبين أن المتهمين قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح، سرقة".

ونجحت الحملات في ضبط 484 قطعة سلاح نارى، أبرزها "31 بندقية آلية، 96 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 34 مسدس، 323 فرد محل، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 50 خزينة، 1246 قطعة سلاح أبيض".

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 مسدس، 2 رشاش صوت، 33 مسدس صوت، 3 بنادق ضغط هواء، أدوات وأجزاء التصنيع".

وفي مجال ضبط قضايا التهرب الضريبي: أسفرت الجهود عن ضبط 1722 قضية "ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين"، بمبالغ مالية بلغت 2 مليار و188 مليون جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9 ملايين و645 ألف جنيه.

وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة: تمكنت الحملات من ضبط 23 قضية، أبرزها "النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة"، بقيمة إجمالية بلغت 138 مليونًا و754 ألف جنيه.