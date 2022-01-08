النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية

قررت النيابة العامة بطنطا سرعة إجراء التحريات التفصيلية حول ظروف ملابسات وفاة مسن، بعد اعتداء بناته عليه بسبب زواجه بعد وفاة والدتهما واتهامه بالزنا، وإصابته بأزمة قلبية على إثره لفظ أنفاسه الأخيرة، للوقوف على حقيقتها.

وطلبت النيابة العامة سرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي، لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت والوقوف على سبب الوفاة، وعما إذا كان الانفعال الشديد يؤدي إلى ما آلت إليه حالة المتوفى والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "أحمد.ع. ض" 61 عامًا، جثة هامدة عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله المستشفى، وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 171 إداري لسنة 2021 قسم ثان طنطا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة.