السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الدايت وسنينه».. لماذا لا يجب أن تذهب للنوم جائعًا؟

النوم جائعًا
النوم جائعًا

يعتبر حلم الرشاقة والحصول على جسم مثالي من الأحلام المشروعة وتعتبر من أهداف كثيرين خلال عام 2022، الأمر الذي يدفع البعض لإتباع الكثير من الأنظمة الغذائية الشاقة.

وهناك من يمتنع عن تناول الطعام قبل الذهاب للنوم، فتخطي وجبة العشاء يعتبر من الأمور الخاطئة والغير صحية وهذا لعدد من الأسباب أوضحها أطباء التغذية بموقع "healthiest" الطبي، فالجوع شيء يمكن أن يترك عقلك نشطًا حتى أثناء النوم، وهذا شيء يمكن أن يمنعك من الحصول على نوم جيد.

مستويات عالية من التوتر:

يعتبر الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة فكرة رائعة خاصةً إذا كنت تعيش أسلوب حياة مرهق ومضغوط، فالكثير من النوم أمر حيوي للسماح لعقلك وجسمك بالتعافي بشكل أفضل بكثير من الإجهاد، ونظرًا لأن الجوع يمكن أن يمنعك من الحصول على ليلة نوم جيدة، فقد يتسبب ذلك في زيادة نسبة التوتر والقلق.

الشعور بتقلب المزاج:

يمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير سلبي على مزاجك، ويمكن أن ينبع هذا من حقيقة أن جسمك محروم من الكربوهيدرات التي تشتد الحاجة إليها، حيث أنها تلعب دورًا في تعزيز هرمون النوم.

نقص الطاقة:

يتسبب تخطى وجبة العشاء في نقص الطاقة بجسمك، حيث تساهم الكربوهيدرات في تعزيز النشاط بداخل جسم، الأمر الذي يساهم في عدم شعورك بالنعاس والإجهاد طوال أوقات النهار.

زيادة الوزن:

إذا كنت تعتقد أن الابتعاد عن العشاء يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك، فكر مرة أخرى، حيث يقول الخبراء أنه يمكن أن يجعلك تكتسب أرطال زائدة

يمكن أن يؤدي الفشل في الحصول على ما يكفي من النوم في الليل إلى إبطاء معدل الأيض – الذي يمكن أن يجعل التمثيل الغذائي بطيء.

فاذا كنت تحاول الحصول على قوام أنحف تناول عشاء صحي قبل الذهاب إلى الفراش، وانتظر من 2 إلى 3 ساعات بعد تناول الوجبة، وذلك للاستفادة الكاملة من الطعام.

الكربوهيدرات زيادة الوزن التوتر والقلق الدايت وجبة العشاء هرمون النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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