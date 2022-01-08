السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يعزى ضحايا انهيار مبنى جنوب غرب الصين

انهيار مبنى جنوب
انهيار مبنى جنوب غرب الصين

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، مساء السبت، عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا انهيار أحد المباني في جنوب غرب الصين، أمس الجمعة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيانه تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وعبّر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتسبب انهيار مبنى في جنوب غرب الصين، أمس الجمعة، بمصرع ما لا يقل عن 16 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية بالصين "سي.سي.تي.في" قولها: "إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا".

وأضافت "سي.سي.تي.في"، اليوم، أن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة "1600 بتوقيت غرينتش" توفي منهم 16.

وبيّنت أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في"، مؤكدة بدء التحقيق في أسباب الانفجار.

وذكرت صحيفة بيبولز ديلي الحكومية، أن سبب الانفجار "تسرب مفترض للغاز" في مقصف المكتب.

انهيار مبنى جنوب غرب الصين
انهيار مبنى جنوب غرب الصين
الصين الخارجية الاردنية انهيار مبنى منطقة تشونتشينغ غرب الصين ضحايا

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