حبس سيدة بتهمة إشعال النيران فى نجلتها بالغربية

قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بسكب بنزين على ابنتها وإشعال النيران بها، مما أدى لإصابتها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى "خ. س. أ- ١٧ عامًا"، مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وحالتها سيئة، وتم نقلها لمركز حروق كفر الزيات.

وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار فيها نتيجة حدوث خلاف بينهما، لاعتراض والدتها على زواجها من أحد الشباب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت مباحث مركز طنطا بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها ونفت التهمة مؤكدة أن نيران البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجئ أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وبعد ورود التحريات المبدئية بتسبب الأم في الواقعة للخلافات المشار إليها، أمرت النيابة بحبس الأم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.