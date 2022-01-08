السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مجزر بحوزته 255 كيلو لحوما فاسدة فى القاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر، وذلك لإدارته المكان بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على "255 كيلو "لحوم- دواجن- كبد وقوانص- سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

محافظ بورسعيد يحذر من الشبورة: قد تصل حد الضباب

«بُوك هيروين».. ضبط أكبر تاجرة مخدرات بعد خروجها من عزاء زوجها بالغربية

النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية

الوزير: الانتهاء من دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة وازدواج «طلخا شربين» فى مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل