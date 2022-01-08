محافظ بورسعيد يحذر من الشبورة: قد تصل حد الضباب

أهابت محافظة بورسعيد المواطنين وقائدي السيارات على الطرق، توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة داخل المحافظة وأثناء السفر، نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية في ظل توقعات بوجود شبورة محتملة خلال الساعات المقبلة؛ حرصًا على سلامتهم.

وناشد محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، المواطنين وقائدي السيارات الالتزام بالسرعة القانونية المقررة على الطرق وعدم تجاوزها، واتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة، نظرًا للشبّورة الكثيفة التي يمكن أن تشهدها المحافظة.

بدأت الشبورة في الظهور تدريجيًا، اليوم، وتتزايد بشكل كبير ومن المتوقع أن تستمر حتى أوقات الصباح الباكر، وعلى الرغم من انقشاعها التدريجي بعد فترة شروق شمس اليوم، إلا أنها عادت بشكل أقل حدة يسمح بالقيادة مع الحرص.

ولم تصدر إدارة مرور بورسعيد، حتى الآن، قرارًا بإغلاق الطرق، وذلك مع إمكانية حركة المواطنين، ومن المتوقع مع تزايد حدة الشبورة أن يتكرر مشهد الأمس، ويتم منع المواطنين من السفر عبر طرق 30 يونيو والإسماعيلية ودمياط.