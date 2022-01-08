السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا بقنطرة الترعة السوهاجية في أسيوط

غرق
غرق

لقى طفل مصرعه غرقًا بالترعة السوهاجية التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء عبوره من مكان خاطئ بالقنطرة أعلى ماسورة بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط وجارٍ البحث عنه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء عمرو السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية العتامنة التابعة للمركز بمصرع طفل غرقًا بالترعة السوهاجية أثناء عبوره من أعلى ماسورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة ومصرع الطفل "يوسف ب ع" 5 سنوات مقيم، وذلك أثناء عبوره من شرق الترعة لغرب الترعة على ماسورة مياه أعلى قنطرة مختار بالترعة.

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