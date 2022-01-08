ضبط عامل يهدد جاره بالأسلحة البيضاء فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط عامل لقيامه بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بإحدى قري المحافظة وبث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء مدير أمن الشرقية قد تلقى معلومات تفيد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيه شخص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بإحدى قرى مركز فاقوس فقرر تحديد هوية البلطجي وضبطه.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن البلطجي عامل وأنه يقوم بترويع جاره بسلاح أبيض لوجود خلافات بينهما.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.