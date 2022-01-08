السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى مخدر الشابو بقنا

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات وأمن الدولة بقنا، اليوم السبت، بمعاقبة ياسر. ع بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لتجارته في الشابو.

أصدر الحكم المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وبحضور المستشارين سامى عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة الرئيسين بالمحكمة وحضور محمد مهران ممثلا للنيابة وبأمانة سر صلاح عبد الرحيم وصبحي حسانين ومحمد صلاح العدوي، مدير تنفيذ الأحكام الجنائية بنيابة قنا الكلية.

كان المستشار صلاح عباس، المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية الأسبق أمر بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الصعيد بسكرتارية أحمد فتحى وخالد صابر وباتع محمد بإحالته الى محكمة جنايات قنا محبوسا لضبطه يوم  12\9\2021 بدائرة قسم قنا بإحراز مادة الميتافيبامين المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وفى التحقيقات التى تولاها ياسر صقر، المفتش بمنطقة أبو جنوب الصعيد شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وبعد استئذان النيابة تم ضبطه وبحوزته كمية من الشابو.

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وائل لطفي

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