تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة عجوز بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، التحفظ على جثة سيدة مسنة ملقاة بالطريق العام لكشف غموض الواقعة, كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالجريمة.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير عنها لكشف ملابسات الواقعة وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة مسنة ملقاة بمنطقة مهجورة في منشأة ناصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة فى حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة.

وتجرى أجهزة الأمن تحريات لكشف هوية المتوفاة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه بالإضافة لفحص بلاغات التغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.