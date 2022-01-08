وفاة طفلة فى ظروف غامضة بمركز الغنايم بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط، لسبب غير معلوم، وانتقلت نيابة مركز الشرطة لموقع البلاغ للتحقيق في الواقعة، ومعرفة ملابسات حالة الوفاة وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي.

تلقى اللواء عمرو السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول جثة هامدة لطفلة متوفاة دون سبب معلوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين صحة البلاغ، ووصول فتاة تدعى "شيماء. خ. ع" 15 عاما مقيمة قرية دير الجنادلة ويرجح أنها مختنقة.

تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي والتحقيق والتحري حول الواقعة لكشف ملابسات حالة الوفاة، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقع.