السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بقنا

تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي وميكروباص

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا. 

وأسفر الحادث عن إصابة مباركه نظير حسن، 40 عاما، ودينا ماهر عطيتو 19 عاما،  وإبراهيم عبد الرءوف إبراهيم، 3 أعوام، ومحمد علي عبد الرءوف، 7 أشهر، وعلي عبد الرءوف، 27 عاما، وعماد محمود بدران، 27 عاما، وسمرة فاوي أبو زيد، 42 عاما، ووردة فاوي أبو زيد، 35 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

محافظ بورسعيد يحذر من الشبورة: قد تصل حد الضباب

«بُوك هيروين».. ضبط أكبر تاجرة مخدرات بعد خروجها من عزاء زوجها بالغربية

النيابة تطلب سرعة التحريات حول واقعة وفاة مسن بمشاجرة مع بناته بالغربية

الوزير: الانتهاء من دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة وازدواج «طلخا شربين» فى مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل