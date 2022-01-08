إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بقرية السمطا بمركز دشنا بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة مباركه نظير حسن، 40 عاما، ودينا ماهر عطيتو 19 عاما، وإبراهيم عبد الرءوف إبراهيم، 3 أعوام، ومحمد علي عبد الرءوف، 7 أشهر، وعلي عبد الرءوف، 27 عاما، وعماد محمود بدران، 27 عاما، وسمرة فاوي أبو زيد، 42 عاما، ووردة فاوي أبو زيد، 35 عاما، في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى.