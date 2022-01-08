حبس سيدة أشعلت النيران في ابنتها 4 أيام بالغربية

قررت نيابة مركز طنطا بالغربية، اليوم السبت، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بسكب بنزين على نجلتها وإشعال النيران بها، ما أدى لإصابتها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى "خ. س. أ"، 17 عامًا، مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وحالتها سيئة، وتم نقلها لمركز حروق كفر الزيات.

وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار فيها نتيجة حدوث خلاف بينهما، لاعتراض والدتها على زواجها من أحد الشباب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت مباحث مركز طنطا بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها ونفت التهمة مؤكدة أن نيران البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجئ أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وبعد ورود التحريات المبدئية بتسبب الأم في الواقعة للخلافات المشار إليها، أمرت النيابة بحبس الأم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

فى سياق متصل قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين الاثنين فى واقعة الفتاة المنتحرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.