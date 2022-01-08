السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الإعلامية فرح تتألق بعد فوزها بأفضل إعلامية رياضية فى 2021

جريدة الدستور

تعيش الإعلامية فرح على حالة من التألق بعد فوزها بجائزة أفضل مقدمة برامج رياضية 2021 عبر استفتاء موقع "فيتو"، وأيضًا حصولها على جائزة "نجمة العرب" من مجلة "وات هابنز" كأفضل مذيعة رياضية، وذلك بعد تألقها فى برنامجها "صباح أون تايم" على شاشة قناة "أون تايم" وبرنامجها الإذاعى "جالى فى منطقتى"، والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم.

وتحظى فرح بجماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما تجد كل منشوراتها صدى واسعًا عند الجمهور.

وحققت فرح على طوال مشوارها نجاحًا على الساحة الإعلامية منذ أن بدأت مشوارها الإعلامى، حيث تعد من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

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