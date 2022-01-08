السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطينيات يتبرعن بذهبهن لإعمار مسجد في بيت لحم

مسجد في بيت لحم
مسجد في بيت لحم

تبرعت فلسطينيات بخواتمهن المصنوعة من الذهب؛ دعمًا منهن لحملة تبرعات من أجل إعمار مسجد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المُحتلة.

وقال قائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء قرية "مراح رباح" التي لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، تبرعن بـ"41 خاتمًا من الذهب"، لتوسيع مسجد "الأتقياء" في القرية.

وتداول الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذهب والنقود التي تم التبرع بها، ولاقت هذه الخطوة ثناءً وإشادة.

وبحسب القائمين على الحملة، فقد جمع أهالي القرية نحو نصف مليون شيكل، (163 ألف دولار أمريكي)، لتوسيع مسجد القرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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