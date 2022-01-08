السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنون وبنات الإسكندرية يحصدون المركز الأول في المهرجان الكشفي لذوي الهمم 2022

فوز فريقي ذوي الهمم
فوز فريقي ذوي الهمم بشباب ورياضة الإسكندرية

حصدت محافظة الإسكندرية، المركز الاول، بنات والمركز الاول بنين، لذوي الهمم في المهرجان الكشفي لعام 2022، تحت شعار«أنا أستطيع بشكل مختلف» المقام في المدينة الشبابية بـ"أبو قير".

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ويقام الحفل خلال الفترة من 4 يناير إلى 9 يناير، بالمدينة الشبابية بـ" أبو قير".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد الشريف محافظ إسكندرية، و نفذته الإدارة المركزية لمكتب شئون الوزير( مكتب ذوى القدرات والهمم )بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

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شارك بالمهرجان 750 شاب وفتاه من ذوي الإعاقة السمعية والذهنية، يأتي هذا المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلها، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

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وتنافس المشاركون في مجالات عدة منها: ( النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، الخدمة العامة)، وضمت لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين والخبراء، حيث شاركت كل محافظة بفريقين أحدهما بنين و الآخر بنات، حيث تكون كل فريق من 9 مشاركين منهم ٦ من ذوي الإعاقة الذهنية و٣ من ذوي الإعاقة السمعية.

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ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إننا نولي اهتمام كبير بأبنائنا من ذوى الهم، وأن ما يتم تقديمه الآن وخلال السنوات القليلة الماضية من عناية ورعاية لذوى الهمم، محل فخر واعتزاز ودليل قاطع على العمل بصدق نحو رفع كفاءاتهم وتنمية مهارتهم وظهر جليًا من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم ودعمهم بكافة الوسائل والطرق ومن خلال مراكز التدريب وتنمية الإبداع، ومراكز التخاطب الموجودة لدينا بالمراكز التي تقدم خدماتها بالمجان.

محافظة الاسكندرية لذوي الهمم المهرجان الكشفي انا استطيع بشكل مختلف ٧٥٠ شاب وفتاه الإعاقة السمعية والذهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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