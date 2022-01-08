اختيار سيدة المسرح «ملحة عبدالله» أبرز شخصية سعودية لعام 2021

أعلن البيت الثقافي العراقي اختيار الدكتورة ملحة عبدالله كأبرز شخصية ثقافية في المملكة العربية السعودية خلال 2021، جاء ذلك ضمن فعاليات استفتاء «عرب لاب 2021» والذي أقيم تحت شعار (روحنا عربية) برعاية اتحاد المنتجين العراقيين.

وقال الدكتور علي المطيري رئيس اتحاد المنتجين العراقيين: إن اختيار الدكتورة ملحة عبدالله يأتي انعكاسًا طبيعيًا لحجم الدور والإنجاز الذي لعبته الدكتورة بفضل أعمالها ومساهمتها الأدبية والثقافية في تعزيز وتنمية وإثراء الثقافة العربية، خاصة وأنها تعمل وفق برنامج واستراتيجية وطنية داعمة لروح التعاون وتسهم في تنمية القومية العربية.

ومن جهتها أعربت سيدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة عبدالله، عن سعادتها لهذه الجائزة، وخاصة وأنها تأتي في مستهل عام جديد نطمح أن يكون عامًا للخير والرخاء والسعادة والسلام والنجاح لشعوبنا ولدولنا العربية.

وكان البيت الثقافي العراقي نشر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، جزء من السيرة الذاتية للدكتورة ملحة عبدالله، فمنها حصولها على الدكتوراه في النقد والدراما من جامعة بيركلي الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة (يونارتس) عن نظرية البعد الخامس وتطور الفنون، والدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة عن محاربة الإرهاب وخدمة السلام العالمي، والماجستير (البعد الخامس في التلقي والمسرح) والبكالوريوس في النقد والدراما من أكاديمية الفنون بالقاهرة، كما حصلت على دبلوم اللغة الإنجليزية من كلية البرازيل بإنجلترا، وهي عضو في الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية، وعضو اتحاد الكتاب العربي، وعضو اللجنة العلمية بجامعة بجاية (الجزائر) سابقًا، وعضو عدد من الجمعيات الثقافية والفنية بالقاهرة.

وصدر لها العديد من الأعمال النقدية والأدبية، ففي عام 1994 صدر لها أثر البداوة على المسرح في السعودية، وفي عام 1995 صدر لها مسرحيات ملحة عبدالله الجزء الأول والجزء الثاني، وفي عام 1998 صدر لها أثر الهوية الإسلامية على المسرح في السعودية، وفي عام 1999 صدر لها "المملكة العربية السعودية عادات وتقاليد" وعشرات الأعمال صدرت لها خلال السنوات التالية حتى أصدرت في عام 2018 كتابًا جديدًا بعنوان «الجزيرة العربية – الهوية، المكان.. الإنسان».