السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شئون البيئة»: تسليم 500 شجرة مثمرة للمنوفية وتنفيذ ندوة توعية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلمت إدارتا الإعلام والتوعية البيئية ونوعية الأرض والتربة بجهاز شئون البيئة 500 شجرة مثمرة لتوزيعها على المدارس التابعة للإدارة التعليمية في قويسنا.

جاء ذلك فى إطار مبادرة "هنجملها" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والمهندس طارق رمضان رئيس الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا.

ونفذا عدد من ندوات التوعية البيئية حول التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، بالتعاون مع محافظة المنوفية، بحضور المهندس محمد قبطان مدير مبادرة هنجملها ولفيف من القيادات التنفيذية.

كما نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة الغربية ندوة توعية بيئية حول (حماية البيئة من التلوث وفوائد التشجير) بمدرسة الشهيد محمد جعيصة الإعدادية بطنطا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتناولت الندوة تعريف البيئة ومصادر تلوث البيئة وكذلك الأخلاق البيئية الصحيحة من خلال إتباع السلوكيات الإيجابية للحد من المشكلات البيئية وأبرزها تلوث المياه والهواء والتربة.

وشددت الندوة على التخلص الآمن من المخلفات بجميع أنواعها عن طريق إعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام والحث على عدم إلقاء المخلفات بالترع والمجاري المائية لنهر النيل لما تسببه من تلوث للمياه.

كما تناولت الندوة عدم القيام بحرق المخلفات للحد من تلوث الهواء وتم الإشارة إلى أهمية دور الطلاب في إتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة سواء داخل المنزل أو المدرسة أو المسجد أو الشارع للحد من التلوث.

واستعرضت مجهودات وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة من خلال دعم الدولة لجميع المشروعات التى تساهم فى الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني.

تسليم٥٠٠ شجرة مثمرة للمنوفية وتنفيذ ندوة توعية بيئية حول حماية البيئة التلوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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