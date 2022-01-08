السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 1.21 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين مي فنغ، اليوم السبت، تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد مرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن المتحدث قوله، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تقديم ما يقرب من 2.89 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الجمعة.
وأشار المتحدث إلى أن متوسط حالات الإصابة اليومية كان يقارب 1.9 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الصين تواجه ضغطا متزايدا بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق من اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 95 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 103 آلاف و454 حالة حتى أمس بما فيها 3367 حالة لا تزال تتلقى العلاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

الوزير: الانتهاء من دائرى المنصورة وكوبرى الجامعة وازدواج «طلخا شربين» فى مارس

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصر تناشد السودان تشكيل حكومة فى أقرب وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل