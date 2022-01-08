تطعيم 1.21 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل في الصين

قال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين مي فنغ، اليوم السبت، تطعيم أكثر من 1.21 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد مرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن المتحدث قوله، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تقديم ما يقرب من 2.89 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الجمعة.

وأشار المتحدث إلى أن متوسط حالات الإصابة اليومية كان يقارب 1.9 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الصين تواجه ضغطا متزايدا بسبب حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق من اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 95 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 103 آلاف و454 حالة حتى أمس بما فيها 3367 حالة لا تزال تتلقى العلاج.