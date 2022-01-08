تأجيل محاكمة مستريح الشرقية فى توظيف الأموال لجلسة 13 فبراير

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال، إلى جلسة 13 فبراير المقبل، لاستكمال التصالح مع استمرار حبس المتهم.

كان قد تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.

وطلب هاني القطاوي، محامى المجني عليهم، بضم كل ما هو بالسجل التجاري من زوجة المتهم وشقيقه ونجله للقضية، وضرورة حضور المتهم، موضحًا أن المحكمة أضافت للجلسة 21 مبلغًا جديدًا ليصل إجمالي المبلغين ضد المتهم لـ146 مبلغًا.

وأكد أحد ضحايا المستريح أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبسًا من ضمنها حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغًا جديدًا.