السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم غدًا

محمود عباس
محمود عباس

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل مدينة شرم الشيخ غدًا الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني سيعقد كذلك جلسة خاصة مع الرئيس السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

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