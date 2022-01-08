تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار قديم بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع موسى حتى الطابق الأرضي وتسبب في إصابة شخص، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد التقرير اللازم، وسؤال المصاب حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصها.



كان تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف من العقار رقم 20 حارة موسى اللبان، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق به سكان، ووقع انهيار سقف حجرة بالطابق الثالث حتى الأرضي وجاري البحث عن مواطنين أسفل العقار محل الواقعة.



وتبين من التحريات أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض وتم وضع حواجز حديدية أسفل العقار وجاري العرض على لجنة العقارات الايله للسقوط وأسفر الانهيار عن اصابه مجدي صابر، 55 سنة، باشتباه بكسر في الحوض، وتم نقله إلى مستشفي جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار سقف عقار وشرفه بالدور الرابع بشارع المشير في سيدي جابر، ما أدى إلى مصرع شخص وتحطمت 3 سيارات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.



تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف عقار وشرفه بالدور الرابع بشارع المشير بسيدي جابر القريب من حي شرق، ما تسبب في وفاة شخص وتحطم 3 سيارات.



على الفور انتقل قوات الدفاع المدني وضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر وسيارات الإسعاف.



وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، وشرفة بالدور الرابع علوي على 3 سيارات كانت متوقفه أسفل العقار، ما أدى لتحطهم، وأسفر الانهيار عن حالة وفاة.

