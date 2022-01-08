السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الإمارات تعلن دعمها لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أعلنت الإمارات ، اليوم السبت، دعمها لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن دولة الإمارات تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل، ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف الشعب إلى دعم الحكومة.

وقال إيدوس أوكيباي، في تغريدة عبر تويتر: "نزارباييف يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد".

الإمارات المؤسسات كازاخستان الكازاخي وزارة الخارجية

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