السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نَدَبَات العديد» جديد الشاعر زين الرزيقي عن «فهرس»

ندبات العديد
ندبات العديد

يصدر قريبا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان بالعامية المصرية "ندبات العديد" للشاعر زين الرزيقي.

وقال الشاعر زين الرزيقي لـ"الدستور"، إن: “الديوان يتكون من ١٥ نص شعري متتالي، تحت أرقام من ١ إلى ١٥ مع محاولة عنونة جوهر كل نص باقتباس من العديد التراثي، ليسبق النصوص ويمهد لها، مع الحرص على عدم تكوين إطار أو عتبة تحدد أو تخنق تأويلات النص الشعري للديوان”.

 

ويلفت الرزيقي إلى أن "الديوان يأتي متأثراً بالبيئة الجنوبية للكاتب، متسقًا مع موروثه الثقافي الشعبي، وما يتصل به من تراكيب ومشاهد وألفاظ جنوبية خالصة. 

 

جدير بالإشارة إلى أن الشاعر زين  الرزيقي يشير في تقديمه للديوان إلى أن العديد هو فن غنائي تراثي متصل بالموت، فهو وميض اتصالنا بالراحين وطريقنا لنلتقي بالحنين، فنجد أن المجتمع الصعيدي يقدّس ذكر الموتى في مناسبات عديدة، منها «خمستاشر الميت» وذلك بعد وفاته بأسبوعين تقريبا، حيث يجلس الأهل والأحباب احتفاءً بالميّت للندب والذكر والابتهال، وكذا في «الأربعين» أو في «الحوليّة» بعد مرور حول كامل على الرحيل.

 

يذكر أن الديوان يشارك فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 والتى تنطلق اعتبارا من 26 يناير الجارى وتستمر حتى 7 فبراير بدلا من 6 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحمل شعار "هوية مصر" وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف، واختارت الكاتبان الراحلان يحيى حقى وعبد التواب يوسف كشخصية لها هذا العام.

 

ومن أجواء الديوان:

 

بين الحقيقة والسَراب تِلقاه

لا في عَزمُه شابِط

ولا كان كَحيل الــ آه 

بين البينين..

مَلهي 

لا قايض الضَي بـ تعاستُه ونَجَى

ولا انتصر

واتدارت المأساة!

 

---

وسط العتمةْ 

مزّقت منامي.. 

وَحدي

والليل قدّامي 

والرَعشة بتتسَحَّب..

تتلبّد في أيامي

وعيوني المُشتاقين للحلم

مشتاقين لعينيكي

مشتاقين لنسيم الذكرى 

وليكي..

ندبات العديد الشاعر زين الرزيقي دار فهرس للنشر والتوزيع مشاهد والفاظ جنوبية خالصة العديد كفن تراثي مرتبط بالموت

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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