السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تناشد السودان تشكيل حكومة فى أقرب وقت

السودان
السودان

أكدت مصر أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مشددة على دعمها تحرك الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة عبر الحوار.

وقالت مصر، في بيان، إنها تدعم التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وناشدت مصر، كافة الأطراف، العمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

كما أعربت عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكل السبل الممكنة، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

مصر السودان رئيس وزراء الحكومة الجديدة التحرك الأ ممي جمهورية السودان

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مصر تناشد السودان تشكيل حكومة فى أقرب وقت

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