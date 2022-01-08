«مصر للطيران»: إصابة «مضيفين» على رحلة الشركة إلى تونس بسبب مطب هوائى

قالت شركة «مصر للطيران» إن رحلتها رقم 843 من طراز «بوينج B737-800» من القاهرة إلى تونس، صباح اليوم، وعلى متنها 91 راكبا، تعرضت لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات فى الغلاف الجو، بسبب سوء الأحوال الجوية في تونس، قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولي، ما أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب.

وأكد مصدر مسئول بالشركة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت فى رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.

وتشهد المطارات المصرية، خاصة المطارات السياحية، تطبيقا شاملا للإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة، شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولى وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات، بالإضافة للمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار، وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات، والتباعد الاجتماعى، وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران، بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون).

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.