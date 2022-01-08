قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (الهضبة العليا- مساكن الزلزال- أب تاون كايرو- الأسمرات)، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 09- 01-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10- 01- 2022.

وفي بيان للشركة القابضة اليوم، أرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى قيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبرى إعمار مع محور الشهيد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة القابضة الأم عن تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز اخميم ودار السلام والمنشأة؛ للتأكد من الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تفقد محطة مياه العيساوية والأحايوة المدمجة والعيساوية الجديدة بمركز إخميم، ومحطات مياه المشايخ الارتوازى وأولاد الشيخ القديمة وعرب العطيات النقالى، ونجع عمار الظهير الصحراوى ونجع عمار النقالى بمركز دار السلام، ومحطتى مياه الرويهب وكوم بدار بمركز المنشاة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة، والتأكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.