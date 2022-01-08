السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحى ربيع من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات كرتونية في إحدي حقائب الراكب .

وبالعرض على أحمد سيد عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 562 شريط خاصة بالأدوية البيطرية قام الراكب بوضع أضعاف الشرائط في كل عبوة .

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

الزراعة جمال جابر مطار القاهرة الدولي عرض ضبط القاهرة تهريب بوابة شراء محمد منافذ نفي ابراهيم بعد

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