رئيس الوزراء العراقى يشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم

يشارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة التي ستنطلق بعد غد الإثنين، في شرم الشيخ، والتي تناقش عدداً من القضايا التي تعكس ملامح واقع ما بعد جائحة كورونا.



ونقلت صحيفة (الصباح) العراقية عن مصدر مطلع بسفارة بغداد بالقاهرة "أن الكاظمي سيحضر منتدى شباب العالم الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر".



وأضاف المصدر: "ستطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية بشأن مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة".



وانطلقت اليوم السبت ورش العمل التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والتي تستمر حتى غد الأحد؛ لتسلط الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة.



كما تناقش الورش التحضيرية مستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، فضلا عن تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال.



وتناقش الورش أيضا تعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة"، بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان "MUNHRC"، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب و المستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات و التجارب في الورشة التحضيرية "WYF LABS".