19 يناير.. الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 19 يناير الجاري، بعيد الغطاس المجيد.

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء 18 يناير قداسات عيد الغطاس المجيد، وفقا للاعتقاد المسيحي، فيما يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته كل عام.

وعيد الغطاس يرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.

وأُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به الكهنة لكل طفل مسيحي، ويحتفل المسيحيون بهذا العيد كذكرى لعماد السيد المسيح بالتغطيس، بحسب الاعتقاد المسيحي الأرثوذوكسي، على أيدى يوحنا المعمدان، ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ الكهنة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".

يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال و يقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

ويعد عيد الغطاس المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى، إذ يقول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو له إن «الأعياد الكبيرة تم تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».



وأوضح «الأعياد الكبيرة تشمل قداس الميلاد، وقداس الغطاس، و قداس القيامة»، مضيفًا: «قداس الميلاد نبدأه قبل منتصف الليل بفترة وينتهي مع بداية اليوم الجديد في 7 يناير».



جدير بالذكر أنه احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بعيد الميلاد.