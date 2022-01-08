السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تدعو القوى السياسية فى كازاخستان إلى ضبط النفس

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم، جميع القوى السياسية الفاعلة في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن إشعال المزيد من العنف في البلاد.

وقال شالينبرج - في تصريح اليوم السبت - إنه يجب دائما احترام الحق في التجمع السلمي، لافتا الى أنه يجب أن تظل المظاهرات سلمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه الكبير من التطورات في كازاخستان حيث شدد على ضرورة ضمان حقوق المدنيين و أمنهم لافتا الى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في معالجة هذه الأزمة.

وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان قد أعلنت أن عدد المعتقلين في الاضطرابات الحالية ارتفع إلى 4 آلاف و266 بما فيهم مواطنو دول أخرى، وأنه تم ضبط مستودع أسلحة في منطقة جامبيل ومنتجات مسروقة في مبنى خدمة السيارات في ألماتي كبرى مدن كازاخستان، بينما تم اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة المقال كريم ماسيموف بتهمة الخيانة.

وفي سياق متصل، أعمال الشغب في كازاخستان تتسبب في خسائر تجارية تتجاوز 200 مليون دولار تجاوز حجم الخسائر التي تكبدتها الأعمال التجارية في كازاخستان جراء أعمال الشغب 88,1 مليار تنغي (أكثر من 200,4 مليون دولار)، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان.

وذكرت الغرفة - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - "بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية، وفقا للتقديرات التقريبية، أكثر من 88.1 مليار تنغي.

وفي مدينة ألماتي، وصل الرقم إلى 86.8 مليار تنغي (197,4 مليون دولار)".

وأشار البيان، إلى أن عدد الكيانات التجارية التي تأثرت بلغ 920 كيانا في 10 أقاليم في كازاخستان، منها 856 كيانا في مدينة ألماتي وحدها.

الاتحاد الأوروبي ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا النمسا كازاخستان

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